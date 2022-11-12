Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
320.917
-2.65%
BTXN Coin
7.10
-14.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Sultanbeyli'de otomobil içinden telefon çaldı

    Aracın içindeki telefonu gözüne kestiren hırsız açık camdan telefon çaldı. 38 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 12.11.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de otomobil içinden telefon çaldı

    Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Hamidiye Mahallesi'nde park halinde olan araç içerisinden şüpheli bir şahsın cep telefonu çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

    Hırsızın kimliği belirlendi

    İncelemeler doğrultusunda hırsızlık yapan şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespiti edildi.

    M.A.B. isimli şüphelinin park halinde duran aracın etrafında bir süre beklediği, ardından açık sağ kapı camından cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

    Sultanbeyli’de otomobilden cep telefonu hırsızlığı VİDEO

    Hırsızlık olayından bir gün sonra yakalandı

    Hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşan şüpheli, ertesi gün Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

    Çaldığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

    Sultanbeyli de otomobil içinden telefon çaldı #1

    Telefon hırsızının 38 suç kaydı daha çıktı

    Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada  iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık gibi suçlardan toplamda 38 adet kaydı olduğu belirlendi.

    Yakalanan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından açıktan hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; şüpheli M.A.B., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Konya'da 25 yıl ameliyattan kaçan hastadan 750 gram prostat çıkarıldı
    Sağlık

    Konya'da 25 yıl ameliyattan kaçan hastadan 750 gram prostat çıkarıldı

    Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı
    3. Sayfa

    Bursa'da trafik denetimde polis ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı

    Görüş Bildir