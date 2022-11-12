Sultanbeyli'de otomobil içinden telefon çaldı

Aracın içindeki telefonu gözüne kestiren hırsız açık camdan telefon çaldı. 38 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Hamidiye Mahallesi'nde park halinde olan araç içerisinden şüpheli bir şahsın cep telefonu çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

Hırsızın kimliği belirlendi

İncelemeler doğrultusunda hırsızlık yapan şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespiti edildi.

M.A.B. isimli şüphelinin park halinde duran aracın etrafında bir süre beklediği, ardından açık sağ kapı camından cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Sultanbeyli’de otomobilden cep telefonu hırsızlığı VİDEO

Hırsızlık olayından bir gün sonra yakalandı

Hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşan şüpheli, ertesi gün Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Çaldığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi.





Telefon hırsızının 38 suç kaydı daha çıktı

Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık gibi suçlardan toplamda 38 adet kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından açıktan hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; şüpheli M.A.B., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.