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    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.12.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:33
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    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Demokrasi Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı.

    Otomobil, kaldırımda park halinde bulunan kamyonete ardından duvara çarptı.

    3 kişi yaralandı

    Otomobil kullanılmaz hale gelirken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

    Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı VİDEO

    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı #1

    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı #2

    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı #3

    Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı #4


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