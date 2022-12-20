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- Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı
Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.12.2022 - 08:50
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:33
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Demokrasi Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı.
Otomobil, kaldırımda park halinde bulunan kamyonete ardından duvara çarptı.
3 kişi yaralandı
Otomobil kullanılmaz hale gelirken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli’de otomobil kamyonete çarptı VİDEO