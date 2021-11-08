Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı

Hasanpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpışınca kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.