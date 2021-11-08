Euro
11.2421
0.18%
Dolar
9.695
0.18%
Altın
568.58
0.17%
Borsa
1.609
0%
Bitcoin
655.290
3.55%
BTXN Coin
22.92
-2.59%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı

    Hasanpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpışınca kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında seyir halinde bulunan otomobil, aynı yönde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.

    Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İlter Öztürk yaralandı.

    Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan İlter Öztürk, kaldırımda yaralı olarak bir süre bekledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı İlter Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı VİDEO

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #2

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #3

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #4

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #5

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #6

    Sultanbeyli de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir