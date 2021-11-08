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Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı
Hasanpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpışınca kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 08.11.2021 - 17:09
- Güncelleme : 08.11.2021 - 17:39
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında seyir halinde bulunan otomobil, aynı yönde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İlter Öztürk yaralandı.
Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan İlter Öztürk, kaldırımda yaralı olarak bir süre bekledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İlter Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sultanbeyli'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı VİDEO