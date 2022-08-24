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Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı

Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı

Otomobili ile ehliyet kursu öğrencilerinin eğitim alanında seyir halinde olan Ş.G., direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.