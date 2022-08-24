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- Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı
Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı
Otomobili ile ehliyet kursu öğrencilerinin eğitim alanında seyir halinde olan Ş.G., direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- 24.08.2022 - 13:01
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında, Ş.G. isimli bir otomobil sürücüsü ehliyet kursu öğrencilerinin sürüş eğitimi aldığı anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüjü aşan otomobil, takla atıp yola savruldu.
Yaralı sürücüyü vatandaşlar çıkardı
İHA’nın haberine göre; yaralanan araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Sürücü adayları, yaşanan kaza nedeniyle panik yaşadı.
Güvenlik önlemleri alındı
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin çalışma başlattı.