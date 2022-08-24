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    Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı

    Otomobili ile ehliyet kursu öğrencilerinin eğitim alanında seyir halinde olan Ş.G., direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • 24.08.2022 - 13:01
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    Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında, Ş.G. isimli bir otomobil sürücüsü ehliyet kursu öğrencilerinin sürüş eğitimi aldığı anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Refüjü aşan otomobil, takla atıp yola savruldu.

    Yaralı sürücüyü vatandaşlar çıkardı

    İHA’nın haberine göre; yaralanan araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    Sürücü adayları, yaşanan kaza nedeniyle panik yaşadı.

    Güvenlik önlemleri alındı

    İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin çalışma başlattı.

    Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı #1

    Sultanbeyli’de sürüş eğitimi alanında kaza: Otomobil takla attı #2


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