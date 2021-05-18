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    Sultanbeyli'de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza

    Tam kapana döneminde kurallara uymayanlara para cezası kesilirken, denetimler aralıksız sürdü.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 14:28
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    Sultanbeyli'de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tam kapanma döneminde kesilen cezalar belli oldu. Şehirler bazında kesilen cezalara karşın, sadece bir ilçede 2 milyona yakın ceza kesilmesi dikkati çekti.

    KURALLARA UYMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI

    29 Nisan 2021 Pazartesi saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden tam kapanma sürecinde Sultanbeyli'de kurallara uymayan 638 kişiye toplam 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası kesildi.

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #1

    EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCADI

    Alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucunda Sultanbeyli'deki koronavirüs vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını kaydeden Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak denetimlerini gerçekleştirdi.

    Koronavirüsü aşımızı olarak, alınan tüm tedbirlere ve kısıtlamalara uyarak; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek yenebiliriz. Kurallara titizlikle uyan tüm Sultanbeylili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #2

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #3

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #4

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #5

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #6

    Sultanbeyli de tam kapanma denetimi: 2 milyon 213 bin 222 lira ceza #7

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