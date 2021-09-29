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- Sultanbeyli’de, TEM otoyolunda otomobil bariyerleri aştı
Sultanbeyli’de, TEM otoyolunda otomobil bariyerleri aştı
TEM otoyolu üzerinde seyir halindeyken yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden İhsan Yanar, otomobili ile bariyerleri aştı, yol kenarındaki çimlere savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
- DHA
- 29.09.2021 - 09:20
İstanbul Sultanbeyli’de, TEM otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan İhsan Yanar idaresinde otomobil, saat 04.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşıp yol kenarından çimenlik alana savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü İhsan Yanar, kazayı yara almadan atlattı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Araç içinde sıkışan eşi Semiha Yanar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis ekipleri, aynı noktada başka bir kaza oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.
Sultanbeyli’de, TEM otoyolunda otomobil bariyerleri aştı VİDEO