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    Sultanbeyli'de torununa tecavüz eden şahsa 32 yıl hapis istemi

    Öz torununa cinsel istismar uygulayıp tehdit eden şahsın yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak.
    • 14.06.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:46
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    Sultanbeyli'de torununa tecavüz eden şahsa 32 yıl hapis istemi

    İstanbul Sultabeyli'de kan dondurucu bir olay yaşandı.

    A.T. isimli şahsın, torununa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta istismar ve tehdit ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Farklı tarihte aynı suç

    Şüphelinin 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğun Nitelikli cinsel istismarı' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandığı belirtilen açıklamada, 10 Haziran tarihinde aynı suçlamalarla dava açıldığı bildirildi.

    32 yıla kadar hapsi isteniyor

    DHA'nın aktarımına göre, şüpheli A.T.'nin 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


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