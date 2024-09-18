Sultanbeyli'de yangın: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın kapalı otoparkında, motosiklet tamiri sırasında çıkan yangında, binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

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DHA

Bugün saat 19.45 sıralarında, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi, Barlas Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kapalı otoparkında yangın çıktı.

İddiaya göre, otoparkta motosiklet tamiri yapıldığı sırada motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede otoparkı saran duman, havalandırma ve merdiven boşluklarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALAN 5'İ ÇOCUK 10 KİŞİ KURTARILDI

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)