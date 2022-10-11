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Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi

Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi

Bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü sırasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otomobili tekmeleyen motosiklet sürücüsünün o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.