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    Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi

    Bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü sırasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otomobili tekmeleyen motosiklet sürücüsünün o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 11.10.2022 - 10:03
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    Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Eşref Bitlis Bulvarı'nda, dün öğle saatlerinde bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile motosiklet sürücüsü aracından inip otomobile saldırmaya başladı.

    Sürücüler arasında arbede çıktı

    Otomobile art arda tekmeler vurdu. Otomobil sürücüsü ise diğer kapıdan aşağı inince, sürücüler arasında arbede çıktı.

    Sultanbeyli de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi #1

    Çevredekiler araya girdi

    DHA’nın haberine göre; kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

    Yaşanan anlardan geriye, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler kaldı.

    Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi VİDEO

    Sultanbeyli de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi #2


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