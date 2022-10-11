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- Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi
Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi
Bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü sırasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otomobili tekmeleyen motosiklet sürücüsünün o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 11.10.2022 - 10:03
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Eşref Bitlis Bulvarı'nda, dün öğle saatlerinde bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile motosiklet sürücüsü aracından inip otomobile saldırmaya başladı.
Sürücüler arasında arbede çıktı
Otomobile art arda tekmeler vurdu. Otomobil sürücüsü ise diğer kapıdan aşağı inince, sürücüler arasında arbede çıktı.
Çevredekiler araya girdi
DHA’nın haberine göre; kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.
Yaşanan anlardan geriye, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler kaldı.
Sultanbeyli'de yol kavgasında, motosikletten inip otomobili tekmeledi VİDEO