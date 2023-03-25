Sultanbeyli'de yol verme kavgası! Tekmeler hava uçuştu

İHA
Bitmeyen yol kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Sürücülerin başlattığı kavgalar ölümle sonuçlanmaya kadar gidiyor.
Bir yeni olayda İstanbul'un Sultanbeyli içesinde yaşandı.
Tekme tokat kavgaya dönüştü
2 grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri diğerine uçan tekmeyle müdahale etti.
Diğer sürücler ayırmak için çabaladı
Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürücüler girerek ayırmaya çalıştı.
O anlar kaydedildi
Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.