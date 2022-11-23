Petrol
86.07
-2.61%
Euro
19.2079
0.16%
Dolar
18.627
0.12%
Altın
1.041
-0.01%
Borsa
4776
-0.11%
Bitcoin
315.226
5.07%
BTXN Coin
6.00
2.04%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı

    Yanındaki tıbbi malzeme dolu kutuyla otobüse binmek isteyen bir vatandaş, şoförün kutunun içini görme isteğini reddetti. Bunun üzerine otobüse alınmayınca yolu kapatarak seferi engelledi.
    • 23.11.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı

    Bir vatandaşın yolcu otobüsünü engellediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çekilen görüntülerde, bir yolcunun içerisinde tıbbi malzeme bulunan kutuyla otobüse binmek istediği görüldü.

    Kutunun içini göstermedi

    Bunun üzerine otobüs şoförü, kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek istedi.

    Şoförün isteği yolcu tarafından reddedildi.

    Otobüsün önünü kesti

    Kutudan şüphelenen sürücünün yolcuyu otobüse almamasıyla ikili arasında tartışma çıktı.

    Olayın büyümesiyle yolcu, kutu ile otobüsün önünü kesti.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı VİDEO

    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı #1

    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı #2

    Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı #3


    Düzce depreminin sesi kaydedildi
    3. Sayfa

    Düzce depreminin sesi kaydedildi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi
    Dünya

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi

    Görüş Bildir