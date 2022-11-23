Yanındaki tıbbi malzeme dolu kutuyla otobüse binmek isteyen bir vatandaş, şoförün kutunun içini görme isteğini reddetti. Bunun üzerine otobüse alınmayınca yolu kapatarak seferi engelledi.

Bir vatandaşın yolcu otobüsünü engellediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çekilen görüntülerde, bir yolcunun içerisinde tıbbi malzeme bulunan kutuyla otobüse binmek istediği görüldü.

Kutunun içini göstermedi

Bunun üzerine otobüs şoförü, kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek istedi.

Şoförün isteği yolcu tarafından reddedildi.

Otobüsün önünü kesti

Kutudan şüphelenen sürücünün yolcuyu otobüse almamasıyla ikili arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesiyle yolcu, kutu ile otobüsün önünü kesti.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli’de yolcu otobüse alınmayınca yolu kapattı VİDEO

