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- Sultanbeyli'deki patenli gençler, vatandaştan dayak yedi
Sultanbeyli'deki patenli gençler, vatandaştan dayak yedi
Otobüsün arkasından tutunarak patenleri ile ilerleyen 2 genç, vatandaş tarafından tepki gördü. Taraflar arası tartışma sonrasında, gençler darbedildi.
- 09.10.2022 - 11:14
İstanbul Sultanbeyli'deki patenli 2 genç Osmangazi Caddesi'ni karıştırdı.
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, patenli gençler otobüsün arkasından tutunarak kaymaya başladı.
Durumu gören vatandaşlar, tehlikeli yolculuk yapan gençleri uyararak tepki gösterdi.
Vatandaşlardan, patenlilere dayak
Bunun üzerine vatandaşlarla patenli gençler arasında kavga çıktı. Vatandaşların patenli gençleri çekiştirerek yumrukla darbettiği görüldü.
Tarafların kavgası patenli gençlerin otobüsün arkasından tutunarak kaymaya devam etmesiyle sona erdi.