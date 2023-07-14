Sultangazi'de elektrik kablolarından yangın çıktı Sebebi bilinmeyen bir nedenle yanan elektrik kabloları havai fişek gibi patlarken o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, elektrik kablolarının patladığı mahalle yaklaşık 1 saat karanlığa gömüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yaz sıcakları ardından çıkan yangınlar vatandaşı tedirgin ediyor. Bu kapsamda ekipler her türlü önlemi alıyor. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ise dün gece saat 22.00 sıralarında, elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımların ardından tutuşan kablolar havai fişek gibi patladı. Ekipler olay yerine geldi Kopan kablolar patlamaya devam ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler ise, elektrik akımını kesti. 1 saat elektriksiz kalındı Yapılan çalışmaların ardından kesinti yaşanan mahalleye, yaklaşık 1 saat sonra elektrik verildi.