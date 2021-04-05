Sultangazi'de 1 kişi, silahlı saldırıda yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde Görkem T. ve arkadaşları arasında, gün içinde 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

Ardından akşam saatlerinde yedi kişi, Görkem T.'nin oturduğu sokağın başında otomobil içerisinde beklemeye başladı.

Görkem T.'nin evden çıkması üzerine şüphelilerden biri, otomobilin içinden silahla ateş etti.

YAKINLARI YETİŞTİ

Yaklaşık 5 el ateş eden saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Görkem T.'nin eline isabet etti. Kanlar içerisinde kalan ve yere yığılan Görkem T.'nin yardımına çevredekiler ve olaydan haberdar olan yakınları koştu.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Görkem T., bir yakını tarafından araca konularak hastaneye götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görgü tanıklarının ve Görkem T.'nin yakınlarının bilgisine başvuran polis, kısa sürede olaya karışanların kimliklerini tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 45 dakika sonra şüphelileri suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.





















