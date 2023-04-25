Sultangazi'de 11 yaşında kız çocuğu kayboldu Dün gece bisikleti ile evinden ayrılan 11 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

İHA

İstanbul’da bir kayıp vakası daha kayda geçti…

11 yaşındaki Hatice Yıldırım, dün gece saat 23.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Bisikleti ile gitti, geri dönmedi

Bisikleti ile yola koyulan Hatice, bir daha geri dönmedi.

Olayın ardından küçük kızın ailesi, her yerde kızlarını aramaya başladı.

Aile, bir yandan da karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi her yerde arıyor

Bölge esnafı ve komşular da küçük kız çocuğunun bulunması için aileye destek verdi.

Hatice için sık sık sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı.

Alınan son bilgilere göre, Hatice’den henüz haber yok…