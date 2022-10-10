Sultangazi’de 12 katlı binanın otoparkı alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde otoparkta henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın dairelere kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Otoparkta çıkan yangın apartmana yayıldı....

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 12 katlı bir binaya ait otoparkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalleli ihbar etti

Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir otomobilin alevlere teslim olduğu belirlendi.

Kısa sürede büyüyen yangın, mahaleli tarafından fark edildi. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Otoparktan çıkan dumanların tüm binayı sardığı görüldü. Harekete geçen ekipler, tedbir amacıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracılığıyla tahliye etmeye başladı.

Öte yandan evlerinden çıkmayan aralarında yaşlı ve çocukların da olduğu çok sayıda vatandaş merdiven ile tahliye edildi.

Diğer araçlara da sirayet etti

Ölü veya yaralının olmadığı yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülürken alevlerin park halindeki diğer araca da sirayet ettiği de öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.