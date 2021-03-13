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    Sultangazi'de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak

    Durakta bekleyen 14 yaşındaki kızı sözle taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 15:55
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    Sultangazi'de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak

    İstanbul Sultangazi'deki Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerinde bulunan otobüs durağında yol üzerinde yürüyen G. G., iddiaya göre, durakta bekleyen E.B.D.'nin (14), yalnız olduğunu gördü.

    Durağa doğru yönelen G. G., kısa bir süre sonra E.B.D.'ye sözlü tacizde bulundu.

    Büyük bir korku yaşayan küçük kız, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

    KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA KOŞTULAR

    Çığlık sesi üzerine durağın yakınında bulunan bir otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar, küçük kızın yardımına koştu. Çığlık sesleri üzerine kaçmaya çalışan G. G.,'yi yakalayan otobüs şoförü, kaçmaması için tuttu.

    Sultangazi'de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak VİDEO

    Sultangazi de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak #1

    POLİSE TESLİM EDİLDİ

    Olay yerine gelen vatandaşlar ise durumu öğrendikten sonra darp etmeye başladı.  Yaşanan olay polise bildirildi. Taciz şüphelisinin kaçmaması için yere oturtan ve başından ayrılmayan vatandaşlar, G.G.'yi olay yerine gelen polise teslim etti.

    Sultangazi de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak #2

    "ÇOCUK PERİŞAN HALDEYDİ"

    Yaşananları anlatan görgü tanığı İkram Dolgun, "Çocuk perişan haldeydi. Çocuğun gözyaşları, titreyişleri aklımdan çıkmıyor. Çocuğun ilerideki psikolojisini düşünemiyorum. Daha sonra olay yerine gelen polise şahsı teslim ettik." dedi.

    Sultangazi de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak #3

    VATANDAŞLARDAN TEPKİ; "ANNEN, BACIN YOK MU?"

    Olay sonrası yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların küçük kızı taciz ettiği öne sürülen kişiye tepki gösterdiği, "Annen, bacın yok mu? Seni doğuran kim?" dediği duyuluyor.

    Bu sırada görüntülendiğini fark eden kişinin, kendisini görüntüleyen kadına, "Beni niye çekiyorsun?" diye sorduğu ve kadının üzerine yürümeye çalıştığı, bunun üzerine diğer vatandaşların müdahale ederek tokatladıkları cep telefonu kamerasına yansıyor.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sultangazi de 14 yaşındaki kıza taciz iddiasına dayak #4

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