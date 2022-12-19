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    Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesi davasında karar

    Geçen yıl 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, ateş eden sanık Nusret Tekin'e müebbet ve 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
    • 19.12.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:26
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    Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesi davasında karar

    İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan Nusret Tekin, 17 yaşındaki Cemile Şenel ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırıyordu.

    Kurye kadınlardan Aysun Çelebi’nin Servet Sürücü ile birliktelik yaşadığını öğrenen Nusret Tekin, bu duruma sert tepki gösterdi.

    Tekin, kadına baskı yaparak Servet Sürücü’yü evine çağırmasını sağladı.

    ‘İlişkiniz var mı?’ diye sordu

    Servet Sürücü de, 3 Eylül 2021’de Sultangazi’de bulunan eve geldi.

    İkili konuşmaya başlarken Nusret Tekin, Sürücü’ye Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu.

    İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin, belindeki silahı çıkartarak Servet Sürücü'ye doğrulttu.

    Sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı

    Bu sırada evde bulunan Ramazan Ronahi Çakın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale etti.

    Ancak silah ateş aldı.

    Kurşun, Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı.

    Sultangazi de 17 yaşındaki Cemile Şenel in öldürülmesi davasında karar #1

    Uyuşturucu kullanırken sokakta yakalandı

    Ramazan Rohani Çakın, Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek, 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü.

    Genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

    Cinayetten yaklaşık bir hafta sonra ise Nusret Tekin, uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandı.

    Kriminal gerçeği ortaya çıkardı

    Bir süre Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı öğrenilen Tekin’in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silah, hemen kriminal incelemeye gitti.

    Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı belirlendi.

    Tekin, bunun üzerine cinayetten yargılanmaya başladı.

    Sultangazi de 17 yaşındaki Cemile Şenel in öldürülmesi davasında karar #2

    Karar duruşması

    Ve Cemile Şelen cinayeti davasında karar çıktı…

    İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nusret Tekin getirilirken, 5 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

    Cemile Şenel'in halası Oya Şenel de duruşmaya katıldı.

    "17 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardılar"

    Cemile Şenel'in halası Oya Şenel ifadesinde, “17 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardılar. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.

    Sultangazi de 17 yaşındaki Cemile Şenel in öldürülmesi davasında karar #3

    Sanıklar beraatlerini talep etti

    Tutuklu sanık Nusret Tekin ise daha önce yaptığı savunmaları tekrar ederek, tahliyesini talep etti.

    Diğer tutuksuz sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek, beraatlerini istedi.

    Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

    Müebbet ve 7 yıl 9 ay hapis cezası

    Mahkeme heyeti, sanık Nusret Tekin'e 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Heyet, Tekin'in 'olası kastla' suç işlediğini değerlendirerek, müebbet hapis cezasına hükmetti.

    Mahkeme, sanık Tekin'e, Servet Sürücü'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezasında indirim uygulayarak 6 yıl 9 ay hapis cezası, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.

    Sanık Tekin'in, toplamda müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis ve 600 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    Sultangazi de 17 yaşındaki Cemile Şenel in öldürülmesi davasında karar #4

    İki tutuksuz sanık hakkında suç duyurusunda bulunulacak

    DHA’nın haberine göre mahkeme, tutuksuz sanık Ramazan Ronahi Çakın'a 'Suçluyu kayırma' ve 'Suçu bildirmeme' suçundan toplamda 5 ay 25 gün hapis cezası verdi.

    Heyet, Servet Sürücü hakkında 'Suçu bildirmeme' suçundan 25 gün hapis cezasına hükmetti.

    Mahkeme, tutuksuz sanıklara yöneltilen diğer suçlardan ise beraat kararı verdi.

    Aysun Çelebi ve Tuğba Can hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

    Sultangazi de 17 yaşındaki Cemile Şenel in öldürülmesi davasında karar #5


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