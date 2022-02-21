Sultangazi'de 17 yaşındaki genç, ilk iş gününde ayağını kırdı

Bir iş yerinde moto kuryelik yapmak için işe başlayan 17 yaşındaki genç, sipariş sırasında dengesini kaybedip, motosikletiyle yola savruldu, ardından kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı.

İstanbul'un Sultangazi'de bir iş yerinde paket servisi için moto kurye olarak başlayan 17 yaşındaki genç, sipariş götürmek için yola çıktı.

Park halindeki bir otomobil sürücüsünün kapısını açması sonucu dengesini kaybeden genç, önce aracın kapısına, ardından savrularak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak yere düştü.

MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ, AYAĞI KIRILDI

Yaralı gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi çağrıldı.

"MOTOR BAYAĞI HIZLIYDI, BENİM ARACIMA SÜRTTÜ SONRA DA TAKSİYE ÇARPTI"

Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan Özgür Şener, ''Işıklar kırmızıya döndü, bekliyorduk motor bayağı hızlıydı önce sürücü kapıyı açınca motor kapıya vurdu sonra benim aracıma sürttü sonra da taksiye çarptı." dedi.