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- Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı
Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı
- 06.11.2022 - 13:05
- Güncelleme : 06.11.2022 - 13:33
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında bir kurye şirketine ait deponun önüne 15 kişilik grup geldi.
Sebebi bilinmeyen bir nedenle gelen grup depo önünde kuryeyle tartışmaya başladı.
Tartışmayı fark eden bir başka kurye de arkadaşının yanına geldi. Bu sırada gruptakiler iki kuryeyi darbetmeye başladı.
Kuryeler yaralandı
Olayda iki kurye bacaklarından bıçaklanarak, yaralandı. Gruptakiler, olay yerinden ayrıldı.
Yaralanan bir kurye sendeleyerek, depoya girdi.
Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı ViDEO
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği olay güvenlik kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı iki kurye ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, iki kuryenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.