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    Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı

    Kurye şirketi önüne gelen 15 kişilik grup 2 motokuryeye bıçakla saldırırak, olay yerini terk etti. Yaralı kuryeler hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 06.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:33
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    Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında bir kurye şirketine ait deponun önüne 15 kişilik grup geldi.

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle gelen grup depo önünde kuryeyle tartışmaya başladı.

    Tartışmayı fark eden bir başka kurye de arkadaşının yanına geldi. Bu sırada gruptakiler iki kuryeyi darbetmeye başladı.

    Kuryeler yaralandı

    Olayda iki kurye bacaklarından bıçaklanarak, yaralandı. Gruptakiler, olay yerinden ayrıldı.

    Yaralanan bir kurye sendeleyerek, depoya girdi.

    Sultangazi'de 2 motokurye depo önünde bıçaklandı ViDEO

    Ekipler sevk edildi

    Çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği olay güvenlik kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı iki kurye ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, iki kuryenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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