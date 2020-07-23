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    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı

    Tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşı ile şakalaşırken pencereden düştüğü anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 10:03
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    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 7 katlı bir iş merkezindeki tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşıyla şakalaşırken ikinci kattan aşağı düştü.

    AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Atölyenin ürünlerinin taşındığı pencereden düştüğü öğrenilen kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin ayağında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan düşme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı ViDEO

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı #1

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı #2

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı #3

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı #4

    Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı #5

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