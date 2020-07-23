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- Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı
Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı
Tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşı ile şakalaşırken pencereden düştüğü anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 23.07.2020 - 10:03
- Güncelleme : 23.07.2020 - 10:03
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 7 katlı bir iş merkezindeki tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşıyla şakalaşırken ikinci kattan aşağı düştü.
AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Atölyenin ürünlerinin taşındığı pencereden düştüğü öğrenilen kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin ayağında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan düşme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı ViDEO