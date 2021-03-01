Sultangazi'de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Araçtaki bir kişi ağır yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde park halindeki araçta bulunan 27 yaşındaki Ömer O. ve iki arkadaşı sohbet ettikleri sırada kimliği belirsiz bir kişi araca yaklaşarak elindeki silahla üst üste ateş açtı.

10 el ateş açan saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Çevredekiler, saldırganı yakalamak için peşinden koştu.

Peşindekilere de yakalanmamak için silahla ateş açan saldırgan kayıplara karıştı.

AĞIR YARALANDI

Çok sayıda merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Ömer O., arkadaşları tarafından otomobille Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede inceleme yaptı.

Olay yerinde, 10 adet boş kovan ve yerde içime hazır bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, saldırganın belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

"PEŞİNDEN KOŞTUK, BİZE DE ATEŞ AÇTI"

Görgü tanıklarından Rıza Yücel, "Arabanın yanına geldi. Şoför koltuğunun yanında oturan kişiye ateş açtı. Araçta üç kişi vardı. Hastaneye diğer arkadaşları otomobille götürdü. Biz ilk başta silahı, çocuk oyuncağı zannettik. Çocuklar atıyor zannettik. Adam kaçarken biz peşine düştük. Bunun üzerine silahla bize doğru bir el ateş açtı. Biz de korkudan peşinden gitmeyi bıraktık." dedi.

Sultangazi'de 3 kişinin bulunduğu otomobili taradı VİDEO





