Sultangazi’de, 32 kaçak göçmen yakalandı

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, yurt dışına gönderilmek için bekletilen 32 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultangazi'de daha önceden belirledikleri adreslerde kalan kaçak göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; operasyona özel harekat polisleri ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi.

Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiler

Yurt dışına gönderilmek üzere adreslerde bekletilirken yakalanan 32 kaçak göçmen, polis otobüslerine bindirilerek işlemleri için Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.