Ablası uyuduğu sırada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk, yangına neden oldu. Yangında evde mahsur kalan abla-kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2476. Sokak'taki evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

İddialara göre, abla S.Ç. odasında uyurken 5 yaşındaki A.Ç. adlı kardeşi, çakmakla oynarken koltuğu tutuşturdu.

Alevler bir anda tüm evi sardı.

ABLA VE KARDEŞİ İTFAİYE KURTARDI

Yangını görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan abla ile kardeşini kurtarırken, sağlık durumları iyi olan abla-kardeşe sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Sultangazi'de 5 yaşındaki çocuk evi yaktı VİDEO



“ABLA VE ÇOCUK MAHSUR KALIYOR”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kerem Şahin, “Çocukların annesi bakkala çıkmış herhalde. Çocuk da ablası uyanmayınca koltuğu yakmış, ondan sonra da ev yandı. Dükkandan koşarak gidip, yardım ettiler. Anne 15 dakika sonra bakkaldan geldi. Yangın da söndürüldü. Ablası ve ufak çocuk, evde mahsur kalıyor. Onları kurtarıyorlar. Daha sonra annesi ve babası geliyor. Çocukların durumları iyi, içeride oturuyorlar.” dedi.