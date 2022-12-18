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    Sultangazi'de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı

    Bölgeye dadanan kimliği belirsiz hırsız bir gecede aynı 7 aracın hayalet göstergesini çalarak kaçtı.
    • 18.12.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 11:36
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    Sultangazi'de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 17 Aralık Cumartesi gece saatlerinde aynı şekilde 7 farklı hırsızlık olayı yaşandı.

    Eski Habibler ve Cebeci Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilin camlarını kıran hırsızlar, hayalet göstergelerini sökerek çaldı.

    Otomobil sahipleri, sabah erken saatlerde komşularının haber vermesiyle durumdan haberdar oldu.

    7 hayalet göstergesi çalındı

    Şikayetçi olmak için emniyete giden otomobil sahipleri, aynı gece toplam yedi otomobilin hayalet göstergelerinin çalındığını öğrendi.

    Sultangazi'de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı ViDEO

    Sultangazi de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı #1

     

    "Yaklaşık 70 bin TL zarar var"

    Otomobilindeki hayalet göstergesi çalınan Engin Demir, "Sabah saatlerinde komşularım durumdan haberdar etti. Aracın yanına geldiğimizde hayalet göstergenin çalındığını gördük. Bizde polise bildirdik. Bizim araçla birlikte bir gecede hatta belki de 2-3 saat içerisinde toplam yedi aracın hayalet göstergesi çalınmış.

    Camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra tahminimce 30 saniye içinde hayalet göstergeyi çalıyorlar. Bizim aracımız cadde üzerinde, polis merkezi amirliğine yakın bir bölgede park halindeydi. Nasıl bir cesaret var ben anlamış değilim. Bizim araçta yaklaşık 70 bin TL zarar var." dedi.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Sultangazi de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı #2

    Sultangazi de 7 aracın hayalet göstergesi çalındı #3


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