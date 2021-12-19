Otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü, kaza yapmaktan kurtulamadı. Tecrübesiz sürücünün o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı.

Sürücülerin görebileceği şekilde otomobilin arka kısmına yazı yapıştıran acemi sürücü, trafikte diğer sürücülerin, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı.

DURAN ARACA ÇARPTI

Yaklaşık 1 ay boyunca bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, çok kez görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Acemi sürücü geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde ara sokakta geri geri giderek park halindeki bir araca çarptı.

Kazanın şokuyla gaza basan sürücü, yolun solunda park halindeki araca da çarpmaktan son anda kurtuldu.

ACEMİ ŞOFÖRÜN KAZA ANI

Kaza, bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta geri geri giden sürücünün park halindeki araca çarptığı, daha sonra otomobilini ileri aldığı görülüyor.

Otomobilden inen sürücünün, bir süre çarptığı araca baktığı, kısa bir süre sonra tekrar otomobiline binerek, geri geri ilerleyerek sokaktan ayrılması kameralara yansıdı.

Sultangazi'de acemi şoförün kaza anı VİDEO























