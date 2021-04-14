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    Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda 'maske' tartışması

    Bir sürücünün 'maskeni tak' diye uyardığı pompacının, 'Senden bana bulaşmasın' cevabı izleyenleri hayrete düşürdü.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:01
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    Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda 'maske' tartışması

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki akaryakıt istasyonunda, benzin almaya gelen araç sürücüsü ile istasyon çalışanı arasında 'maske' gerilimi yaşandı.

    Pompacının maske takmadığını gören sürücü, kendisini "Maske takın, maskesiz çalışmayın. Bir şey olsa senden bulaşacak herkese." sözleriyle uyardı.

    POMPACIDAN ŞAŞIRTAN CEVAP: SENDEN BULAŞMASIN DA

    Uyarılara ilk olarak aldırış etmeyen çalışan, daha sonra sürücüye, "Senden bana bulaşmasın da." cevabını verdi. O anlar ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda 'maske' tartışması VİDEO

    Sultangazi de akaryakıt istasyonunda maske tartışması #1

    Sultangazi de akaryakıt istasyonunda maske tartışması #2

    Sultangazi de akaryakıt istasyonunda maske tartışması #3

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