Bir sürücünün 'maskeni tak' diye uyardığı pompacının, 'Senden bana bulaşmasın' cevabı izleyenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki akaryakıt istasyonunda, benzin almaya gelen araç sürücüsü ile istasyon çalışanı arasında 'maske' gerilimi yaşandı.

Pompacının maske takmadığını gören sürücü, kendisini "Maske takın, maskesiz çalışmayın. Bir şey olsa senden bulaşacak herkese." sözleriyle uyardı.

POMPACIDAN ŞAŞIRTAN CEVAP: SENDEN BULAŞMASIN DA

Uyarılara ilk olarak aldırış etmeyen çalışan, daha sonra sürücüye, "Senden bana bulaşmasın da." cevabını verdi. O anlar ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultangazi'de akaryakıt istasyonunda 'maske' tartışması VİDEO