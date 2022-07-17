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    Sultangazi'de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı

    Aynı binada yaşadığı akrabaları ile tartışan F.G., iddiaya göre benzin döküp binayı yakmak istedi. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan F.G., kısa sürede yakalandı.
    • 17.07.2022 - 12:28
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    Sultangazi'de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde aynı binada oturduğu akrabaları ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan F.G., benzin dökerek binayı ateşe vermek istedi.

    İhbar üzerin3 bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Polisleri gören F.G., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.

    Polisi gördü, kaçmaya çalıştı

    DHA’nın haberine göre; polisler de kaçan F.G.'yi bir süre koşarak takip etti. F.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    F.G. ve kuzeni olduğu öğrenilen H.G., polis merkezine götürüldü.

    Sultangazi'de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı VİDEO

    Basın mensuplarına tepki

    F.G.'nin yakınları görüntü alan basın mensubuna tepki gösterip, “Niye çekiyorsunuz. Binayı yakmaya çalışıyordu. Başkası ile kavga etti.” dedi. H.G.nin, akrabası F.G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı #1

    Sultangazi de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı #2

    Sultangazi de akrabaları ile tartıştı, binayı yakmaya çalıştı #3


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