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    Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

    İki kardeş, ellerindeki pompalı tüfeklerle alacaklı oldukları kişi ile yanında arkadaşına ateş açtı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybederken, 2 kardeş gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 08:47
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    Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü

    Önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bekir D. (39) ile Murat Y. ve Muhammet Y. kardeşler arasında İstanbul’un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Murat Y. ve Muhammet Y. ellerindeki pompalı tüfeklerle Bekir D. ve arkadaşı Osman T.'ye ateş açtı.

    Silahlı saldırı sonrası Bekir D. başından vurularak ağır yaralanırken, Osman T. ise hafif şekilde yaralandı.

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve bekçi ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bekir D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Osman T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Hayatını kaybeden Bekir D.'nin, olayın yaşandığı caddede manav dükkanı işlettiği bildirildi.

    Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü ViDEO

    2 KARDEŞ GÖZALTINDA

    Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen Murat Y. ve Muhammet Y. isimli kardeşleri, ellerindeki pompalı tüfeklerle birlikte gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Olay yeri ekipleri de caddede geniş çaplı inceleme yaptı.

    Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Sultangazi de alacak verecek kavgası: 1 ölü #1

    CİNAYET SONRASI YAŞANANLAR KAYDA ALINDI

    Öte yandan, olay sonrası yaşananlar; polis, bekçi ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koşması, sağlık görevlisinin ağır yaralanan Bekir D.'ye ilk müdahalesi çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sultangazi de alacak verecek kavgası: 1 ölü #2

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