Sultangazi'de alevlere teslim olan otomobilden son anda kurtuldular Seyir halindeyken aniden motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendilerini son anda dışarıya atarken, hurda yığınına dönen araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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İHA

İstanbul Sultangazi'de panik anları yaşandı.

Kağıthane'den Başakşehir istikametine doğru ilerleyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu Muammer Tanrıverdi yönetimindeki 34 SL 1201 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından yanmaya başladı.

4 kişi son anda kurtuldu

Alevleri fark eden 4 kişi, aracı kenara çekip kendilerini son anda dışarıya attı. Kısa sürede alevlerin tamamen sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

O anlar kamerada

Seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)