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- Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı
Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı
Sultançiftliği Merkez Camii imamı tarafından sahip çıkılan ve kendisine kalacak yer ayarlanan Ali Y., alkollü olarak camiye gelince imam tarafından uyarıldı. Ali Y., camide arbede çıkardı.
- DHA
- 17.09.2021 - 12:05
- Güncelleme : 17.09.2021 - 12:12
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 16 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde, 1 hafta önce Sultançiftliği Merkez Camii imamı tarafından sahip çıkılan ve kendisine kalacak yer ayarlanan evsiz Ali Y. isimli bir şahıs, alkollü bir şekilde camiye geldi.
Alkollü şahıs Ali Y., imam tarafından uyarılınca camiden ayrıldı.
Ali Y.’nin, bir süre sonra elinde sopa ile camiye geri döndüğü görüldü.
KAMERAYA YANSIDI
İmama ve cemaate saldıran Ali Y., camiyi savaş alanına çevirdi.
Cami cemaati arasında yaşanan arbede, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÖZALTINA ALINDI
Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri süren Ali Y.’nin, yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi.