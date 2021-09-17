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Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı

Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı

Sultançiftliği Merkez Camii imamı tarafından sahip çıkılan ve kendisine kalacak yer ayarlanan Ali Y., alkollü olarak camiye gelince imam tarafından uyarıldı. Ali Y., camide arbede çıkardı.