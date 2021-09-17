Euro
10.1142
0.55%
Dolar
8.5825
0.67%
Altın
487.35
1.42%
Borsa
1.42
0.17%
Bitcoin
410.616
1.49%
EXEN Coin
24.22
-0.73%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı

    Sultançiftliği Merkez Camii imamı tarafından sahip çıkılan ve kendisine kalacak yer ayarlanan Ali Y., alkollü olarak camiye gelince imam tarafından uyarıldı. Ali Y., camide arbede çıkardı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 16 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde, 1 hafta önce Sultançiftliği Merkez Camii imamı tarafından sahip çıkılan ve kendisine kalacak yer ayarlanan evsiz Ali Y. isimli bir şahıs, alkollü bir şekilde camiye geldi.

    Alkollü şahıs Ali Y., imam tarafından uyarılınca camiden ayrıldı.

    Ali Y.’nin, bir süre sonra elinde sopa ile camiye geri döndüğü görüldü.

    KAMERAYA YANSIDI

    İmama ve cemaate saldıran Ali Y., camiyi savaş alanına çevirdi.

    Cami cemaati arasında yaşanan arbede, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polisteki işlemleri süren Ali Y.’nin, yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi.

    Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı #1

    Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı #2

    Sultangazi’de alkollü şahıs, camide arbede çıkardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir