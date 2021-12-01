Kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki şahıs, bir apartmana tırmanırken devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların farklı suçlardan arandıkları ortaya çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda, 17 Kasım Çarşamba akşam saatlerinde, bir apartmanın önüne gelen kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişi, bir süre oyalandıktan sonra apartmanın dış kapısına tırmanarak demir korkulukları kırıp içeri girmeye çalıştı.

Şüpheliler, kapıya tırmandıkları sırada bölgede devriye atan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin apartmanın önüne geldikleri, dış kapıya tırmandıkları, kısa bir süre sonra sivil polislerin apartmanın önüne gelerek, iki kişiyi suçüstü yakaladıkları anlar yer aldı.

Sultangazi’de, apartmana tırmanırken yakalanan şahıslar tutuklandı VİDEO



METRİS CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan iki kişinin, farklı bir suçlardan aranan Erdal A. ve Samet E. oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Erdal A. ve Samet E., mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

“DEVRİYE GEZEN POLİS ARKADAŞLAR BUNLARI FARK EDİYOR”

Olayı anlatan Bayram Han, şu ifadeleri kullandı:

“Ben esnafım burada. Akşam saatlerinde kapüşonlu ve yüzleri kapalı iki kişi geliyor. Apartmanın kapısına tırmanıyorlar. Bunlar tırmandıktan sonra devriye gezen polis arkadaşlar bunları fark ediyor. İkisini de suçüstü yakalıyorlar.”