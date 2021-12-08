Kullandıkları otomobille park halindeki Yasin Karaaslan’ın otomobiline çarpan 4 kişi, kendilerine tepki gösteren Karaaslan’ı kaza yerinde darbetti.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında işten dönen Yasin Karaaslan (28), park halindeki otomobilinin içerisinde telefonla konuştuğu sırada, başka bir otomobil sokağa geldi.

Aynı mahallede yaşayan 4 kişi, içinde bulundukları otomobille Karaaslan'ın park halindeki otomobiline çarptı.

Otomobilden inerek tepki gösteren Karaaslan, diğer otomobildekiler tarafından darbedildi. İddiaya göre Karaaslan'ı darbeden kişiler, cebinde bulunan bir miktar parayı da zorla aldı. Kaçarak otomobiline binen Karaaslan, olay yerinden uzaklaştı.

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Polis merkezine giden Karaaslan, kendisine saldıran kişileri tanıdığını ve aralarında daha önceden bir husumet bulunmadığını belirterek şikayetçi oldu. Hastaneye götürülen Karaaslan, 14 gün iş göremez raporu aldı.

“SIFIR ARAÇ OLDUĞU İÇİN İSTER İSTEMEZ TEPKİ GÖSTERDİM”

Yasin Karaaslan, yaşadığı olayı şu ifadeler ile anlattı:

“Geçtiğimiz cumartesi günü, akşam iş dönüşü paydos ettikten sonra arkadaşlarla biraz vakit geçirdim. Daha sonra oturduğum mahalleye geldim. Sonra otomobilimi muhtarlığın önüne park ettim. Bu sıra eşim şehir dışında olduğu için kendisini telefonla arayıp görüşme yaptım. Daha sonra içinde dört kişinin bulunduğu araç gelerek benim otomobilime çarptı. Vurduktan sonra geri geri çıktılar. Otomobili 2 ay önce aldım. Sıfır araç olduğu için ister istemez tepki gösterdim. Tepki gösterdiğim sırada herhangi bir argo kelime ya da söz kullanmadım.





“HEM DARBETTİLER HEM GASBETTİLER”

Olay bir anda gelişti. Bu 4 arkadaş ile daha önce bir husumetim olmamıştı. Bunun üzerine dördü de bana saldırdılar. Bununla da kalmadılar hem beni darbettiler hem de üzerimde bulunan parayı gasbettiler. Polis Merkezi amirliğindeki şikayetimde de bunları bu şekilde dile getirdim.

Sultangazi’de, arabasına çarpıp darbettiler VİDEO







“BÖYLE BİR ŞEY YAPACAKLARINI HİÇ BEKLEMİYORDUM”

Birini tanımıyorum. Tanıdığım 3 kişi mahallemizde oturuyor. Ailelerini de yakinen tanırım. Tanıdığım için böyle bir şey yapacaklarını hiç beklemiyordum. Ailelerini de yakından tanıdığım için ara sıra evlerine giderdik. Özellikle bayramlarda bayramlaşmak için giderdim. Bu davranışlarından dolayı çok şaşırdım. Hatta benim ailem ve saldırganların aileleri de duyunca çok şaşırdılar. İthamda bulunmak istemiyorum ama uyuşturucu madde kullandıklarını düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü beni tanıyorlar bana abi diyorlar. Acayip şekilde şaşırdım. Zaten psikolojim de bozuldu. Bundan dolayı işe de gidemiyorum. 2 haftalık rapor aldım. Yaşadığım bu olaydan dolayı uyuyamıyorum.”