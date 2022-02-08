Yol üzerinde oluşan çukurun yağmurun ardından suyla dolmasıyla birlikte, çukuru fark etmeyerek yola giren araçların lastikleri kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Sultangazi 1. Cebeci Yolu üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından su ile doldu.

Araçları ile yolda ilerleyen sürücülerin büyük kısmı, çukuru fark etmeyerek üzerinden geçti.

Çukura hızla giren birçok aracın lastikleri patladı.

LASTİKLERİ PATLADI

Sürücüler patlayan lastiklerini değiştirmek için araçlarını yol kenarına sıraladı. Yoldan geçen bir kişi, lastikleri patlayan araçları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sultangazi'de araçların lastikleri, çukur yüzünden patladı VİDEO



















