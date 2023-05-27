Sultangazi'de araçların lastikleri patlatıldı

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki otomobillerin lastikleri patlatıldı.

Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Şikayet üzerine polis ekipleri kişileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı.

Araç sahipleri kendi imkanlarıyla patlatılan lastikleri onardı.

Otomobilinin lastiği patlatılan Yılmaz Özdemir, şunları söyledi:

Benim araçta da zarar var. İki tane lastiği patlattılar. Bildiğim kadarıyla 9 araçta hasar var. Sabah beni bir arkadaş aradı 'lastikleri patlatmışlar' dedi. Gelip baktığımda 2 lastiği patlatmışlar. Sokağın başından sonuna kadar devam etmişler. Komşunun dediğine göre gece 04.00 sıralarında olmuş.

Emre Geyik ise şu ifadeleri kullandı:

Gece saat 04.00'da kimliği belli olmayan kişiler ne alıp veremedikleri varsa artık mahallenin bütün lastiklerini kesmişler. Herkes kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyor. Amaçları ne neden yaptılar bilmiyoruz. Kameralardan tespit etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 30 aracın lastiğini patlattılar. Maddi olarak tahmini olarak 5, 6 bin lira zararım var. Bazı araçların 4 lastiği de kesilmiş.