Sultangazi'de asker eğlencesi savaş meydanına döndü

İki grubun olduğu asker uğurlama eğlencesinde tekmeli yumruklu kavga çıkarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi'nde ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

UĞURLAMA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

















