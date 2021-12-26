Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
585.603
-1.98%
BTXN Coin
37.61
0.56%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Sultangazi'de asker eğlencesi savaş meydanına döndü

    İki grubun olduğu asker uğurlama eğlencesinde tekmeli yumruklu kavga çıkarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de asker eğlencesi savaş meydanına döndü

    İstanbul Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi'nde ara sokakta gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    UĞURLAMA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Sultangazi de asker eğlencesi savaş meydanına döndü #1

    Sultangazi de asker eğlencesi savaş meydanına döndü #2

    Sultangazi de asker eğlencesi savaş meydanına döndü #3

    Sultangazi de asker eğlencesi savaş meydanına döndü #4

    Sultangazi de asker eğlencesi savaş meydanına döndü #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir