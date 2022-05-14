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    Sultangazi'de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı

    Asker uğurlarken eğlence yapan grup, dönüşte konvoy esnasında tehlikeli manevralar sergiledi. Camından kişilerin sarktığı araç, park halindeki minibüse girdi.
    • 14.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:40
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    Sultangazi'de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı

    İstanbul Sultangazi'de asker konvoyu magandaları kaza geçirdi.

    Uğur Mumcu Mahallesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, bulunduğu asker uğurlama konvoyunun önüne geçmek istedi.

    Bu esnada araçta bulunan diğer yolcuların camdan sarkması yürekleri ağıza getirdi.

    Duran minibüse çarptı

    DHA'nın aktardığı habere göre, kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki yolcu minibüsüne çarptı.

    O anlar kamerada

    Hasarla atlatılan kaza anı ise konvoyda bulunan bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Sultangazi'de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı VİDEO

    Sultangazi de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı #1

    Sultangazi de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı #2

    Sultangazi de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı #3

    Sultangazi de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı #4

    Sultangazi de asker konvoyundaki maganda, duran minibüse çarptı #5


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