Sultangazi'de bir genci dakikalarca darbettiler

Kimliği belirlenemeyen 1 gencin, bir grup tarafından dakikalarca darbedilip üstüne zorla araca bindirildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kişi, arkadaşları oldukları düşünülen altı kişi tarafından sebebi bilinmeyen bir nedenle dakikalarca darbedildi.

Hakarete maruz kalan şahıs, Daha sonra kendisini darbeden kişiler tarafından zorla araca bindirildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Gruptakiler araçla olay yerinden uzaklaşırken, tüm yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda ya da şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

















