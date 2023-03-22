Sultangazi'de bir kişi annesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğradı İstanbul Sultangazi'de annesini ziyarete eden Çetin Altındağ, evden çıktığı sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, sinir krizi geçirdi.

DHA

İstanbul'da yaşanılan silahlı saldırıda, kan aktı..

Saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi, 1419 Sokak'ta meydana gelen olayda, annesini ziyarete gelen Çetin Altındağ bir süre sonra dışarı çıktı.

Motosikletli iki kişi, binanın önünde telefonla konuşan Altındağ'ın yanına yaklaştı. Motosiklette bulunanlardan biri Altındağ'a silahla ateş etti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Altındağ ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunun silahlı saldırıya uğradığını gören annesi sinir krizi geçirdi. Polis saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Ateş edip gittiler"

Olayın yaşandığı sokak üzerinde esnaf olan Serhat Karakaya, "Dükkanda oturduğumuz sırada silah sesi geldi, ateş edip gittiler motorlu iki kişi. Ondan sonra polis ekipleri geldi" diyerek yaşananları anlattı.

Saldırı anı

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde telefonla konuşan Çetin Altındağ'ın yanına yaklaşan iki kişiden birinin ateş ettiği görülüyor.