Sultangazi'de boşanmak isteyen eşinin ağabeyini öldürdü Sultangazi'de eşinin ağabeyi N.S.'nin dükkanına gelen G.Ç. yanında getirdiği silahla dehşet saçtı.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki G.Ç., eşinin ağabeyi olan 46 yaşındaki N.S.'nin dükkanına geldi.

Bu sırada dükkanın önüne çıkan N.S., G.Ç.'nin art arda açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sırasında dükkanın önünde bulunan bir kişi ise şans eseri kurtuldu.

G.Ç. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. N.S., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.