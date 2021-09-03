Büfeden sakız, su ve sigara alan bir şahıs, parayı masa üstüne koyduğunu iddia ederek para üstünü istedi. Şahsın hiç vermediği paranın üstünü ve ürünleri alıp büfeden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir büfeye, saat 12.30 sıralarında gelen cerrahi maskeli kişi, sigara ve su alacağını söyledi.

Eşiyle telefonda konuşan büfe sahibi Yakup Taşkın’ı sakız alacağını söyleyerek oyalayan şahıs, aradığı sakızı bulamadığını bahane edince, Taşkın yerinden kalkarak sakızların olduğu bölümü gösterdikten sonra kasa arkasına döndü.

Taşkın’ın dalgınlığından faydalanan şahıs su, sigara ve sakız için 50 lira verdiğini belirterek para üstünü istedi.

KAMERAYA YANSIDI

Büfe sahibi şüphelenerek kamera kayıtlarını incelerken, şahıs 33 lira para üstü ve aldığı ürünlerle büfeden ayrıldı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de büfeden, hiç vermediği paranın üstünü alıp çıktı ViDEO

“TAMAMEN KURGULU PLANLI BİR ŞEKİLDE DOLANDIRDI BENİ”

Taşkın, görüntüleri izledikten sonra dolandırıldığını anladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle telefonla konuştuğum sırada içeriye bir müşteri girdi. Sigara alacağını söyleyip, para vermeden dışarıda bulunan dolaptan su alıp, geri içeri girdi. Beni oyalamak için sakızları bulamadığını söyledi. Ben de kalkıp kendisine sakızların olduğu yeri gösterdim. Daha sonra da benden para üstü istedi. Ben de para vermediğini söyleyince parayı masaya koyduğunu söyledi. Ben de kendisine para üstünü vereceğimi ama güvenlik kamera görüntülerini izleyelim dedim. Ben kamera görüntülerini açacağım sırada kendisi çıktı, gitti. Tamamen, planlı, kurgulu bir şekilde beni dolandırdı. Daha önce de bu tür şekilde dolandırıldığımız için iş yerimize güvenlik kamerası taktırdım.”