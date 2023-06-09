Sultangazi'de çaldıkları kuşları ceplerinde çıkardılar Petshop’a giren iki hırsız işyeri sahibinin yoğunluğunu fırsat bilerek kafesten çaldıkları kuşları montlarının içine sakladığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İHA

İstanbul'un Sultagazi ilçesinde önceki gün saat 12.00 müşteri kılığında petshopa giren iki hırsız bir süre içerde beklemeye başladı.

Burada bir süre kuşları inceliyormuş gibi yapan hırsızlardan birisi rafta bulunan kafesi alarak içindeki kanarya kuşunu çıkartıp yanındaki arkadaşına verdi.

Aldığı kuşu eliyle montunun içine saklayan hırsız hemen işyerinden ayrıldı.

Çaldıkları kuşları ceplerinde sakladılar

Ardından yan tarafında bulunan başka bir kafesteki kanarya kuşunu gözüne kestiren diğer hırsız aynı şekilde diğer kuşu da aldıktan sonra montunun cebine saklayarak işyerinden ayrıldı.

Bir süre sonra kuşların yerinden olmadığını fark eden işyeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde ise müşteri kılığında gelen şahısların kuşları çaldıklarını tespit etti.

O anlar kaydedildi

Petshop dükkanına giren iki hırsız montlarının içine sakladıkları kanarya kuşları ile işyerinden ayrılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şapkalı oldukları görülen iki kişinin işyerine girdikleri bir süre kuşları inceliyor gibi yaptıktan sonra kafesten çıkardıkları 2 adet kanarya kuşunu montlarının içine saklayarak hiçbir şey olmamış gibi işyerinden ayrıldıkları görülüyor.

"Kuşun birini alıyor ceketine koyuyor"

15 yıldır petshop dükkanı işlettiğini belirten Sinan Kuşburnu, şu ifadeleri kullandı: