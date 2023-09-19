Sultangazi'de cam parçası kaldırıma düştü: Bir adımla yaralanmaktan kurtuldu Akşam saatlerinde kaldırımda ilerleyen kadının önüne, kilolarca ağırlıktaki cam düştü. Kadın kısa süreli bir şok yaşarken, saniyelerle faciadan kurtulmuş olması dikkat çekti.

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İHA

İstanbul Sultangazi'de yürüyen kadın, faciadan son anda kurtuldu.

Akşam saatlerinde bir kişi, getirdiği cam parçasını kaldırımda bulunan aydınlatma direğine yasladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Bir adımla kurtuldu

Ertesi gün ise sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle savrulan kilolarca ağırlıktaki cam, kaldırımda yürüyen bir kadının bir adım önüne düşerek parçalandı.

Kısa süreli şoka giren kadın olayı yara almadan atlatırken, o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kafasına gelebilirdi"

Olay anını anlatan çevre esnaflarından Musa Elmalı, şu cümleleri kullandı;

Şurada dururken bayanın birisi buradan geçiyordu. Pat diye bir ses duydum. Duyar duymaz sağıma soluma baktım cam kırıkları düşmüş. Yukarıya baktım acaba yukarıdan mı düştü diye sonra baktım ki binadan değil. Farkına vardım ki binadan gelmemiş Allah muhafaza bu bayanın kafasına da gelebilirdi, farklı bir yerine koluna da gelebilirdi. Eğer gelseydi mutlaka bir yaralanma olayı olurdu. Allah korumuş.

"O şekilde bırakmanın bir anlamı yok"

Bu tarz şeyler hiç yakışmıyor. Sonra kamera kayıtlarını görünce anladım ki direğe yaslamışlar. Baktıktan sonra anladım son anda kendini çekti. Akşam saatlerinde galiba bırakmış ertesi sabah ise rüzgarın şiddeti ile devrilmiş. Devrildikten sonra da yani Allah korumuş gerçekten. Ben şok oldum bir çocuk da oradan geçebilirdi. Çocuk olsaydı kendini koruyamazdı üstüne gelecekti ya yaralanma olurdu. Allah korusun büyük bir yaralanma da olabilirdi. Bu tarz şeylere birazcık dikkat etmek gerekir. Onu o şekilde oraya bırakmanın bir anlamı yok. 10 metre daha aşağıda çöp bidonu var oraya koysaydı hiçbir tehlikesi olmazdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)