Sultangazi'de cami hırsızına fotoğraflı çözüm Son günlerde camide artan hırsızlık olayları üzerine, hırsızlık şüphelilerinin fotoğrafları şadırvan ve cami duvarına yapıştırıldı.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 18 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında bir şüpheli, şadırvan yanına geldi.

Dikkat çekmek istemeyen şüpheli adam bu sırada abdest alan cemaati görünce, kendisi de abdest almaya başladı.

Şadırvandaki cemaatin gitmesini bekleyen şüpheli, abdest alıyormuş gibi yaparak, cemaatin dikkatini çekmemeye çalıştı.

Tuvaletleri araştırdı

Kısa süre sonra abdest alan iki kişi, şadırvandan ayrıldı.

Şüpheli ise, bir başka kişinin şadırvana gelmesi üzerine yerinden kalkarak, lavaboların olduğu bölüme yöneldi ve ellerini yıkadı.

Gelen kişinin de şadırvandan ayrılması üzerine tuvaletlerin olduğu bölüme yönelen şüpheli, eğilerek tuvaletlerde kimsenin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Muslukları tek tek çaldı

Tuvalet kabinlerinin boş olduğunu anlayan şüpheli, kabinlere tek tek girerek içerideki muslukları yerinden söktü.

Şüpheli, söktüğü muslukları montunun içine saklayarak camiden ayrıldı.

Akşam namazı için şadırvana gelenler, suların boşa aktığını ve muslukların yerinden söküldüğünü gördü.

Cami hırsızını ifşa ettiler

Cemaat, durumu caminin imamı ve müezzinine bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen müezzin, muslukların bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Son aylarda camide yaşanan hırsızlık olayları üzerine caminin dernek yöneticileri, çareyi şüphelileri ifşa etmekte buldu.

Dernek yöneticileri, musluk hırsızı ve daha önce cemaatin ayakkabılarını çalan bir başka şüphelinin fotoğraflarını, caminin girişindeki duvara ve şadırvana astı.

"Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum"

Cami cemaatinden Kadir Ünlü, şunları söyledi:

Biz ikindi namazından çıktık. Akşam namazına doğru arkadaşın bir tanesi muslukların aktığını söyledi. Kendisine kapatmasını söyledim. O da muslukların yerinde olmadığını, söküldüğünü söyledi.



İçeri girdim, beş tane musluğun olmadığını gördüm. Çok enteresan bir olay. Biz bu olaylardan yorulduk artık. Cam, çerçeve bile çaldılar. Sürekli hırsızlık oluyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz bilmiyorum.

Vatandaşlar yaşananlara şaşırdı

Namaz kılmak için camiye gelen ve duvara yapıştırılan şüphelilerin fotoğraflarını gören bazı cami cemaati ise, şaşkınlık yaşadı.

Bir kişi, yaşanan olaydan duvardaki fotoğrafları gördükten sonra haberdar olduğunu söyledi.