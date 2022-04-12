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    Sultangazi'de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı

    Bir sürücü, yolun karşısına geçerken çarptığı hemşireyi çalıştığı hastaneye bırakıp, ortadan kayboldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.04.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:11
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    Sultangazi'de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı

    İstanbul Sultangazi'de bir özel hastanede hemşire olan kadın, mesai çıkışı yolun karşısına geçmek için kullandığı yaya geçidinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

    DHA'nın haberine göre; çarpan araç sürücüsü, çevredekilerin de yardımıyla yaralanan hemşireyi çalıştığı hastanenin acil servisine götürdü.

    Yaralı hemşireyi bırakıp kaçtı

    Burada yaralıya müdahale edilirken sürücü ise bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra ortadan kayboldu.

    Görüntülerde, hafif ticari aracın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması, yaralının sedyeyle hastaneye geçirilmesi ve sürücünün hastaneden ayrılması yer alıyor.

    Sultangazi'de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı VİDEO

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #1

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #2

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #3

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #4

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #5

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #6

    Sultangazi de çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı #7


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