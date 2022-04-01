Oyun oynayan çocuklardan birinin apartman merdiveninde unuttuğu telefonu fark eden kimliği belirsiz bir şahıs, bir süre çevrede oyalanıp telefonu çaldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında, çocuklardan biri voleybol oynarken, yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu apartmanın giriş merdiveninde unuttu.

Sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, merdivendeki cep telefonunu fark etti.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocuklar oyun oynarken sokağın başında oyalanan kişilerden biri, apartmanın önüne gelerek cep telefonunu çaldıktan sonra, kendisini sokağın başında bekleyen arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultangazi’de, cep telefonu hırsızlığı kamerada ViDEO

“BİZ GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE TELEFONUN ÇALINDIĞINI ANLADIK”

Oyun oynayan çocuklardan biri olan İlayda Taş, "Biz voleybol oynuyorduk. Biz telefonu merdivende unutmuştuk. İki kişi merdivendeki telefonu görüyorlar. Bizim yanımızda geçiyorlar hatta. Sonra biri köşede bekliyor, diğeri ise gelip telefonu alıp cebine koyuyor. Sonrada gidiyorlar. Arkadaşımın telefonunu bulamayınca ben evden kendi telefonumu alıp, arama yaptım. Ben aradığımda telefon kapalıydı. İki arkadaşımız daha geldi. Onlar da kendi telefonlarından arama yaptılar. Telefon çaldı ama meşgule aldılar. Biz güvenlik kameralarını izleyince telefonun çalındığını anladık. Daha sonra polise haber verdik. Telefonu çalınan arkadaşımın ailesi iki kişiden şikayetçi oldu." dedi.