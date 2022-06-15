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- Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı
Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı
Önünde giden cipi geçmek isteyerek hız yapan motosikletli, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak yaralandı.
- 15.06.2022 - 15:39
- Güncelleme : 15.06.2022 - 16:28
İstanbul Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosikletli, önündeki cipin sağından geçmek istedi.
Cip sürücüsünün sağa manevra yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza anı kamerada
Kaldırımda yürüyen kadın ise kazadan son anda kurtulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralı iyi
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı VİDEO