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    Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı

    Önünde giden cipi geçmek isteyerek hız yapan motosikletli, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak yaralandı.
    • 15.06.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:28
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    Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı

    İstanbul Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosikletli, önündeki cipin sağından geçmek istedi.

    Cip sürücüsünün sağa manevra yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

    Kaza anı kamerada

    Kaldırımda yürüyen kadın ise kazadan son anda kurtulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Yaralı iyi

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı VİDEO

    Sultangazi de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı #1

    Sultangazi de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı #2

    Sultangazi de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı #3

    Sultangazi de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı #4

    Sultangazi de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı #5


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