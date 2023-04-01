Sultangazi'de çocuk hırsızlardan 4 milyonluk vurgun Sultangazi’de kuyumcu dükkanına gelen 2 çocuğun, içerisinde 4 milyon lira değerinde altın ve yaklaşık 100 bin lira para bulunan çantayı çalarak kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

İHA

Kuyumcukent’te iş yeri bulunan ve aynı zamanda altın toptancılığı yapan E.A., Sultangazi’deki müşterilerini ziyaret etti.

E.A.’yı yaşları 8 ila 12 arasındaki 2 çocuk takip etti.

Çocuklar tarafından takip edilen E.A., bulunduğu kuyumcudan çıkarak bir başka kuyumcuya girdi.

E.A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin lira paranın bulunduğu çantayı yere bıraktı.

Çocuklar çantayı alıp kaçtı

E.A. kuyumcuya girmeden saniyeler önce kuyumcuya giren 2 çocuk, E.A.’nın çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp hızla kaçtı.

E.A., durumu polise haber verdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden tespit edildiler

Yapılan incelemeler sonrası çantayı çalan 2 çocuğu tespit eden polis, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis merkezine giderek çocuklardan şikayetçi olan E.A., ifadesinde çocukların kendisini takip ettiğini, kendisinden önce kuyumcuya girdiklerini, çocukların etrafından ayrılmadıklarını ve buldukları ilk fırsatta çantayı alarak kuyumcudan ayrıldıklarını söyledi.

"Şaka olduğunu sandım"

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan E.A., şunları söyledi: