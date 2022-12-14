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    Sultangazi'de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu

    Sokak ortasında kavga eden husumetlilerden biri, çocuklu bir ailenin gözü önünde husumetlisini vurdu. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 14.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 11:17
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    Sultangazi'de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 10 Aralık’ta akşam saatlerinde, daha önce aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri, yanında bulundurduğu silahı çıkarınca husumetlisi koşarak kaçmaya başladı.

    Kaçan şahıs dengesini kaybederek kaldırımda düştü. Peşinden gelen ise çocuklu ailenin yakında bulunmasına rağmen yerdeki kişinin bacağına ateş etti.

    Saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; açılan ateş sonucu yaralanan kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi'de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu ViDEO

    Olay anları kamerada

    Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Sokak ortasında darp

    Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ise iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş, sokakta buluşarak bir süre konuştu. Kısa süre sonra ise 2 kişi, arkadaşları olan kişiyi darbetmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekme tokat darbedilen kişinin daha sonra sokaktan ayrıldığı görülüyor.

    Sultangazi de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu #1

    Sultangazi de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu #2

    Sultangazi de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu #3


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