Sokak ortasında kavga eden husumetlilerden biri, çocuklu bir ailenin gözü önünde husumetlisini vurdu. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 10 Aralık’ta akşam saatlerinde, daha önce aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, yanında bulundurduğu silahı çıkarınca husumetlisi koşarak kaçmaya başladı.

Kaçan şahıs dengesini kaybederek kaldırımda düştü. Peşinden gelen ise çocuklu ailenin yakında bulunmasına rağmen yerdeki kişinin bacağına ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; açılan ateş sonucu yaralanan kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de, çocuklu bir ailenin önünde husumetlisini vurdu ViDEO

Olay anları kamerada

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Sokak ortasında darp

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ise iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş, sokakta buluşarak bir süre konuştu. Kısa süre sonra ise 2 kişi, arkadaşları olan kişiyi darbetmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekme tokat darbedilen kişinin daha sonra sokaktan ayrıldığı görülüyor.