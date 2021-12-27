Trafikte uyardığı kişiler tarafından demir çubukla darbedilen moto kurye, kendisini döven 6 kişi hakkında emniyet ekiplerine şikayette bulundu.

İstanbul Sultangazi Habibler mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşanan olayda sipariş götürmek üzere kullandığı motosiklet ile çalıştığı lokantadan ayrılan Ömer Faruk Kor, seyir halinde iken bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Kendisini aynayı kullanması ve dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaran kuryeyi bir süre sonra tekrar sıkıştıran sürücü küfür etmeye başladı.

MOTO KURYEYİ DARBETTİLER

Araçtan inen 2'si kadın 4 kişi ve olay yerine gelen 6 kişi moto kuryeyi demir çubukla darbetti.

DARP RAPORU ALDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayıran polis tarafları hastaneye götürerek darp raporu aldı.

Sultangazi'de trafikte uyarıda bulunan moto kuryeyi darbettiler VİDEO

"ARACINI NEDEN ÖNÜME KIRIYORSUN"

Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan olayı anlatan kurye Ömer Faruk Kor, "Ben sağ şeritten yavaş yavaş gidiyordum. Sürücü sinyal verir vermez bir anda aracı önüme kırdı. Ben son anda zorla durdum bir süre sonra tekrar önüme geçti ve yine durdum kendisini neden aracını önüme kırıyorsun ve aynana bakmıyorsun diye uyardım. Bana ağır küfürler etmeye başladılar ve araçtan bana saldırmaya başladılar.





"6 KİŞİ DEMİR ŞİŞLE KAFAMA SALDIRDI "

Sonra kavgaya 2 kişi daha dahil oldu ve 6 kişi beni darbettiler. Daha sonra polisler geldiler ve bizi ayırdılar ancak hırslarını alamayıp elindeki demir şiş ile hem motoruma hem de bana saldırdılar motorumu parçaladılar. Demir şiş ile kafama vurmaya başladılar bende kafama gelmesin diye kolumu koydum bu olayda kolum incindi ve şuan oynatamıyorum. Daha sonra hastaneye gidip darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

"KARAKOLDA BİLE TEHDİT ETTİLER"

Baba Orhan Kor ise "Oğlum beni arayıp bilgi verdi ben de hemen olay yerine gittiğimde demir çubuklar ile çocuğumu dövüyorlardı. Bizde araya girip kavgayı ayırdık ardından karakola gidip şikayetçi olduk ancak karakolda dahi 'biz aşiretiz sizi kaldırırız' diyerek tehdit ettiler. Benim ricam araç sürücülerinin motokuryelere dikkat etmeleri. Bunlar iki teker üzerinde gidiyorlar araç kullanan sürücü motor kuryeliğin nasıl bir şey olduğunu bilemez. Ben de bir motor kurye olarak sürücüleri uyarıyorum lütfen onları tehlikeye atmayın ve önüne kırmayın" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayın ardından taraflar bir birinden şikayetçi olurken Sultangazi ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.